Президент отметил, что в настоящее время у Вооруженных сил все есть, насколько позволяет украинская экономика. Об этом он сообщил на брифинге для иностранных средств массовой информации 28 января.

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Я считаю, что сейчас ситуация, когда мы полностью доверяем нашей армии. Это не новички, это серьезная армия. Если мы говорим об армии уровня НАТО, то я считаю, что мы не слабее. Потому что наша армия – практики,

– сказал Владимир Зеленский.

Президент объяснил: "Они воевали, они похоронили своих друзей, но они защищали государство, они стреляли, они убивали. Они показали себя очень сильно в Афганистане – это были военные разведчики. Они показали, как работают, не потеряли ни одного человека и тысячу людей вывезли быстро".

"Украина должна делать все, чтобы у нее была крепкая армия. Если начнется полномасштабная война, наш народ будет стоять бок о бок и защищать, а сегодня народ должен работать на нашу бесстрашную армию, которая готова защищать нашу страну", – подытожил глава украинского государства

Обратите внимание! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Украинская армия одна из ведущих в мире

Валерий Залужный заявил, что война вынудила украинскую армию измениться. Наши вооруженные силы прошли сложный путь своего развития и сегодня являются одной из ведущих армий мира.

Министр обороны Украины заявил, что ВСУ, особенно Сухопутные войска, находятся на высоком уровне подготовки. Алексей Резников не верит, что Россия может пойти в наступление.

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Брифинг Владимира Зеленского для иностранных СМИ: смотрите видео