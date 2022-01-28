Раніше не було такої інформаційної політики. Вона має бути виваженою. Про це Зеленський заявив журналістам іноземних ЗМІ.

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Зараз я ситуацію не вважаю більш напруженою, ніж вона була тоді, у пік навчань. Вона тоді також була дуже гострою,

– наголосив Зеленський.

Танків на вулицях немає

Президент додав: якщо іноземні журналісти хочуть зрозуміти, що відбувається в Україні, нехай їдуть в Київ.

"У нас що їздять танки по вулицях? Ні...Але відчуття із ЗМІ саме таке, що у нас війна, у нас ходять війська по дорогах, у нас мобілізація, люди кудись їдуть. Це не так", – наголосив глава держави.

Він додав, що ескалація почалась ще 8 років тому, оскільки частина нашої території окупована.

Скільки коштує Україні паніка

Сигнали про подальшу війну спричиняють паніку на ринках та в економічному секторі. У 2021 році було близько 6 мільярда нових інвестицій в Україну. За словами Зеленського, після початку повідомлень про напад близько 12,5 мільярдів інвестицій вивели з України.

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