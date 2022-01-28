Раніше не було такої інформаційної політики. Вона має бути виваженою. Про це Зеленський заявив журналістам іноземних ЗМІ.
Важливо Зеленський зустрівся з іноземними ЗМІ: головні тези президента – онлайн
Зараз я ситуацію не вважаю більш напруженою, ніж вона була тоді, у пік навчань. Вона тоді також була дуже гострою,
– наголосив Зеленський.
Танків на вулицях немає
Президент додав: якщо іноземні журналісти хочуть зрозуміти, що відбувається в Україні, нехай їдуть в Київ.
"У нас що їздять танки по вулицях? Ні...Але відчуття із ЗМІ саме таке, що у нас війна, у нас ходять війська по дорогах, у нас мобілізація, люди кудись їдуть. Це не так", – наголосив глава держави.
Він додав, що ескалація почалась ще 8 років тому, оскільки частина нашої території окупована.
Скільки коштує Україні паніка
Сигнали про подальшу війну спричиняють паніку на ринках та в економічному секторі. У 2021 році було близько 6 мільярда нових інвестицій в Україну. За словами Зеленського, після початку повідомлень про напад близько 12,5 мільярдів інвестицій вивели з України.
Що відомо про загрозу нападу Росії
- Американська розвідка попередила про загрозу нападу Росії у січні – лютому 2022 року.
- Проте українська влада закликає громадян не панікувати. Укаїнська армія готова давати відсіч.
- Валерій Залужний заявив, що війна змусила українську армію змінитися. Наші Збройні сили пройшли складний шлях свого розвитку і сьогодні є однією з провідних армій світу.
- Міністр оборони України запевняє, що ЗСУ перебувають на високому рівні підготовки.
- До речі, в НАТО не вірять, що Росія може напасти.