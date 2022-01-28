Украина находится в сложной ситуации. Об этом президент сказал во время встречи с иностранными журналистами.

Кстати Они доказали это в Афганистане, – Зеленский о том, что армия Украины не слабее НАТО

Если будет полномасштабная война, о которой мы сейчас говорим, то она будет и на границах некоторых стран НАТО. Точно будет,

– подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что там могут быть провокации, поскольку эти страны когда-то тоже были республиками Советского Союза. Он подчеркнул, что это серьезные вызовы для НАТО.

Зеленский убежден: в случае войны, ни одна иностранная армия не будет защищать Украину.

Украина хочет конкретики от НАТО

Зеленский подчеркнул, что Украина хочет от НАТО конкретики. Мы должны знать, на что рассчитывать. Государство требует от Альянса гарантий безопасности, хотя Зеленский считает, что членство в НАТО зависит не от Украины.

По словам президента, если Украина не будет в НАТО, то будет защищать себя сама.

Обратите внимание! Зеленский призвал международное сообщество не медлить с антироссийскими санкциями. Он подчеркнул, что ждать нападения не стоит, а также добавил – ограничения прежде всего нужны не для нашего государства, а для сдерживания полномасштабной агрессии в сторону стран Европы.

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