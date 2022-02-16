В интервью Матвиенко в лучших традициях российской пропаганды вспомнила и о "братском народе", и о "связи тысячами нитей".

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Председатель Совета Федерации сказала, что Россия якобы готова на все, чтобы войны с Украиной не было ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра.

Для нас даже сама мысль о войне – абсолютная дикость. Конечно, сейчас отношения между нашими странами, мягко говоря, переживают не лучшие времена. Однако я верю, что любую проблему можно урегулировать мирно, дипломатическими средствами, политическим путем,

– добавила Матвиенко.

Впечатляет, но она искренне убеждена, что объективных оснований для обвинения России в агрессивных намерениях нет. По ее мнению, определенные силы в США и на Западе в целом стремятся втянуть Украину в войну с Россией. Также она вспомнила и о военной помощи, которую Украина получает от других стран. По словам Матвиенко, таким образом НАТО начал военное освоение территории Украины.

Обратите внимание! Украина получает военную помощь на фоне угрозы нового вторжения России в Украину. Об этом американские СМИ говорят еще с осени 2021 года. Это оружие нужно нашим ВСУ, чтобы защитить украинские земли от врага, который в 2014 году оккупировал Крым и ворвался на Донбасс.

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Матвиенко заявила, что Россия не бросит одних в беде жителей Донецкой и Луганской народных республик в случае вторжения на их территорию украинской армии.

"В непризнанных республиках живет много тысяч российских граждан. Очевидно, что в случае вторжения Вооруженных сил Украины мы их в беде не бросим, в обиду не дадим", – сказала она.

Заметим, что оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, которые сейчас контролируют пророссийские боевики, Россия полноценно своими не считает. А на днях Госдума приняла обращение к Владимиру Путину о признании боевиков на Донбассе.

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