Во время своей речи глава Кремля нагло использовал в качестве "аргумента" Конституцию Украины. Более того, по его словам, в НАТО якобы скептически относятся к членству нашего государства в Альянсе.

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Путин снова заявляет об обмане

По словам Путина, НАТО якобы "нагло нарушает обещание" не расширять свои границы на Восток. Однако с вопросом членства Украины в Альянсе у самого главы Кремля ничего не сложилось. Он сначала заявил, что к этой идее в Альянсе относятся скептически, а потом заверил, что это угроза для России.

Вступление Украины в НАТО – это прямая угроза безопасности России,

– цинично заявил Путин.

Кроме того, глава Кремля рассказал о том, будто бы спрашивал президента США Билла Клинтона о перспективах членства России в НАТО еще в 2000 году. Однако на этот вопрос лидер США, по словам Путина, якобы отреагировал довольно сдержанно.

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