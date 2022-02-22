Прийти до консульства закликали о 23:30 21 лютого. Метою протесту було заявити, що українці боронитимуть свою державу.

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Як відбулась акція

Протест тривав приблизно 40 хвилин. У ньому взяли участь кілька десятків людей. Мовиться про ветеранів російсько-української війни, громадських активістів і волонтерів.

Мітингувальники співали повстанські пісні з прапорами в руках. Вони мали плакати з такими написами: "Віримо в ЗСУ", "Путін – х**ло", "Гідність та свобода – порятунок України та смерть Росії! Боротьба триває!", "Над примиренням працюють ЗСУ".

Після завершення акції люди приклеїли плакати до воріт консульства Росії. На акції також були патрульні поліцейські.

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Що з консульством Росії у Львові

Генеральне консульство Росії у Львові повідомило 21 лютого, що не прийматиме громадян. Також воно вимкнуло всі телефони.

На сайті посольства заявили, що це нібито відбулося через посилення епідеміологічної безпеки. Крім цього, причиною є оптимізація штату за аналогією з урядами західних країн.

Раніше, 15 лютого, повідомляли про те, що Нацгвардія охороняє консульство Росії у Львові. За інформацією Львівської ОДА, охорону посилили у всіх дипломатичних установах області.