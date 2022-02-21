Зазначають, що ще однією причиною є тимчасова оптимізація штату Генерального консульства Росії за аналогією з урядами західних країн. Проте документи видаватимуть щопонеділка з 14:00 до 17:00.

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Видаватимуть без запису

Мовиться про паспорти, довідки про припинення громадянства та відсутність судимості. Ці документи видаватимуть без запису. Консульство Росії у Львові у разі проблем радить звертатися до своїх колег у Києві.

Також повідомили, що повністю відключили мобільний зв'язок. Наразі немає інформації, коли воно відновить роботу.

Генконсульство Росії в Одесі та Харкові не працює

Посольства Росії в Одесі та Харкові припинили роботу 21 лютого. Туди не можна записатися навіть на прийом. Проте просять забрати документи, які є готовими. Причини закриття такі ж самі, як і у Львові.

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