Офіційну позицію Казахстану ще розробляють. Про це заявив міністр закордонних справ республіки Мухтар Тлеуберді.

До теми Резніков каже, що Росія своїми рішеннями по Донбасу будує нову берлінську стіну

Рішення оголосять після засідання радбезу.

Маю запевнити: питання про визнання Казахстаном окупованих територій Донбасу не стоїть. Ми виходимо з основ міжнародного права та основних принципів статуту ООН. Ситуація зараз погіршується, напруга зростає. Казахстан закликає всю міжнародну спільноту до дипломатичних зусиль щодо вирішення конфлікту,

– сказав міністр.

У Казахстані кажуть про причини, чому Путін схвалив таке рішення

Однак казахський урядовець наголосив, що слід аналізувати причини, які спонукали Росію до такого рішення. Мовляв, Москва направила НАТО свої вимоги "гарантій безпеки", а згоди щодо них досі не досягли. Крім того, сторони не можуть домовитися щодо реалізації мінських домовленостей.

Також у Казахстані обурливо вважають, що до визнання бойовиків Росію спонукала "гуманітарна криза" на окупованих територіях. "Потік біженців зараз направився з цих "республік" у сторону Росії", – сказав Тлеуберді.

Зауважимо, такі твердження Казахстану не відповідають реальній ситуації. Адже саме Кремль створює гуманітарну кризу на Донбасі. Оскільки саме російські найманці обстрілюють населені пункти й блокують КПВВ.

ОДКБ не відправить війська на Донбас

Володимир Путін підписав зі своїми найманцями на Сході України "договорів про дружбу". Згідно з ним, Кремль офіційно введе свої війська на Донбас. Водночас країни-члени Організації договору про колективну безпеку відмовилися відправляти в Україну своїх бійців.

До теми дивіться відео про визнання Путіним бойовиків на Донбасі: