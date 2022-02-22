Официальную позицию Казахстана еще не разрабатывают. Об этом заявил министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди.

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Решения объявят после заседания Совбеза.

Должен заверить: вопрос о признании Казахстаном оккупированных территорий Донбасса не стоит. Мы исходим из основ международного права и основополагающих принципов устава ООН. Ситуация сейчас ухудшается, напряжение растет. Казахстан призывает все международное сообщество к дипломатическим усилиям по разрешению конфликта,

– сказал министр.

В Казахстане говорят о причинах, почему Путин одобрил такое решение

Однако казахский чиновник подчеркнул, что следует анализировать причины, побудившие Россию к такому решению. Мол, Москва направила НАТО свои требования "гарантий безопасности", а согласия по ним до сих пор не достигли. Кроме того, стороны не могут договориться о реализации минских договоренностей.

Также в Казахстане возмутительно считают, что к признанию боевиков Россию побудил "гуманитарный кризис" на оккупированных территориях. "Поток беженцев сейчас направился из этих "республик" в сторону России", – сказал Тлеуберди.

Заметим, что такие утверждения Казахстана не соответствуют реальной ситуации. Ведь именно Кремль создает гуманитарный кризис на Донбассе. Поскольку именно российские наемники обстреливают населенные пункты и блокируют КПВВ.

ОДКБ не отправит войска на Донбасс

Владимир Путин подписал со своими наемниками на Востоке Украины "договоры о дружбе". Согласно им, Кремль официально введет свои войска на Донбасс. В то же время, страны-члены Организации Договора о коллективной безопасности отказываются отправлять в Украину своих бойцов.

К теме смотрите видео о признании Путиным боевиков на Донбассе: