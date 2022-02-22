Причиною є те, що статут організації суворо обмежує застосування військових та миротворчих сил. Про це заявив очільник МЗС Казахстану Мухтар Тлеуберди.

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Ні, це неможливо, бо статут ОДКБ суворо обмежує застосування військових та миротворчих сил. Вони можуть застосовуватись лише на просторі ОДКБ,

– сказав він.

Тлеуберди також у цій позиції посилається на слова генсека ОДКБ Станіслава Зася, який назвав це "гіпотетичним питанням".

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"Для можливого спрямування потрібна резолюція та відповідний мандат Ради безпеки ООН. Але, як ви знаєте, ООН має свої миротворчі сили і тому в практичній площині це питання не стоїть", – заявив Тлеуберди.

За його словами, Казахстан працює щодо офіційної позиції про визнання чи невизнання бойовиків на Донбасі. Її мають прийняти на засіданні Радбезу. Тлеуберди запевнив, що будуть звертати увагу на норми міжнародного права. Казахський дипломат також закликав до мирного дипломатичного врегулювання ситуації.

Окрім того, Тлеуберди наголосив, що посольство Казахстану в Києві працює. Але у випадку військових дій вони не виключають евакуації з Києва дипломатів та громадян Казахстану.

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Після того як Путін вирішив визнати бойовиків на окупованому Донбасі, він одразу ж ввів туди регулярні війська Росії. Колони танків агресора помітили на околицях Донецька.

Ситуацію обговорили також США і Китай. Погодились, що потрібне мирне дипломатичне врегулювання. Натомість Захід готує санкції.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба повідомляв, що західні столиці провели безсонну ніч через ситуацію в Україні.

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