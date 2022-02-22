Зокрема, говорили держсекретар Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Китаю Ван І. Під час бесіди мовилося про КНДР та ситуацію в Україні.

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Держсекретар зазначив необхідність збереження суверенітету та територіальної цілісності України,

– повідомляє Держдепартамент.

Раніше Китай заявляв, що врегулювання на окупованому Донбасі має відбуватися шляхом діалогу.

"Ситуація в Україні складалася під впливом численних складних факторів. На нашу думку, всі міжнародні суперечки та розбіжності мають вирішуватись мирним шляхом", – сказав Ван І на засіданні Радбезу ООН.

Як реагує світ на дії Путіна

Партнери та союзники одноголосні в підтримці нашої держави. В адміністрації Джо Байдена заявили, що 22 лютого збираються оголосити про нові санкції проти Росії.

Своє обурення рішенням Москви вже висловили президенти Євроради та Єврокомісії – Шарль Мішель та Урсула фон дер Ляєн. Вони твердо назвали визнання Путіним бойовиків порушенням мінських угод і територіальної цілісності України.

Засудження висловили також Велика Британія, Польща, Італія, Данія. Не забарилось з реакцією і НАТО. Всі рішуче засуджують таке рішення Путіна. А президент Зеленський виступив із зверненням.

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