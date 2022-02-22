Україна шукатиме подальший формат переговорів
Україна у Тристоронній контактній групі рішуче засудила останні дії Кремля. Делегація зазначила, що російська сторона минулого тижня неодноразово ухилялась від участі в консультаціях.
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Українська делегація в Тристоронній контактній групі рішуче засуджує рішення російської влади про визнання фейкових республік на Донбасі, що може свідчити про свідомий вихід Росії із мінських домовленостей,
– мовиться у повідомленні.
Українська делегація проводитиме консультації з головуванням та координаторами ОБСЄ, а також країнами нормандської четвірки. Вони стосуватимуться пошуку подальшого формату переговорного процесу.
Росія вийшла з "Мінська"
Західні країни, а також НАТО заявили, що визнавши бойовиків на Донбасі, Володимир Путін вийшов з мінських домовленостей. До речі, навіть речник російського президента Дмитро Пєсков раніше казав, що Кремль усвідомлює, що "легітимізація" окупованих територій означатиме вихід з "Мінська".
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Повний текст публікації української делегації у ТКГ у телеграмі:
Українська делегація в Тристоронній контактній групі рішуче засуджує рішення російської влади про визнання так званих "ДНР/ЛНР", що може свідчити про свідомий вихід Росії із мінських домовленостей.
Протягом минулого тижня російська делегація неодноразово цілеспрямовано ухилялась від участі в консультаціях у форматі ТКГ, реалізуючи свій план за допомогою ескалації безпекової ситуації на лінії розмежування.
В ситуації, яка склалась ми будемо проводити консультації з чинним головуванням в ОБСЄ, координатором від ОБСЄ та країнами нормандської четвірки щодо подальшого формату переговорного процесу.