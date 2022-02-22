Украина будет искать дальнейший формат переговоров

Украина в Трехсторонней контактной группе решительно осудила последние действия Кремля. Делегация отметила, что российская сторона на прошлой неделе неоднократно уклонялась от участия в консультациях.

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Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе решительно осуждает решение российских властей о признании фейковых республик на Донбассе, что может свидетельствовать о сознательном выходе России из минских договоренностей,

– говорится в сообщении.

Украинская делегация будет проводить консультации с руководством и координаторами ОБСЕ, а также странами нормандской четверки. Они будут касаться поиска дальнейшего формата переговорного процесса.

Россия вышла из "Минска"

Западные страны, а также НАТО заявили, что признав боевиков на Донбассе, Владимир Путин вышел из минских договоренностей. Кстати, даже спикер российского президента Дмитрий Песков ранее говорил, что Кремль осознает, что "легитимизация" оккупированных территорий будет означать выход из "Минска".

Обратите внимание! Страны Запада раскритиковали признание боевиков. Мировые лидеры срочно звонили Владимиру Зеленскому, чтобы выразить свою поддержку. Германия, США, Польша, Канада, другие государства и Евросоюз готовят против Кремля санкции. Кстати, некоторые друзья России, в частности Никарагуа, Сирия, Куба и Венесуэла признали оккупантов.

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Полный текст публикации украинской делегации в ТКГ в телеграмме:

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе решительно осуждает решение российских властей о признании так называемых "ДНР/ЛНР", что может свидетельствовать о сознательном выходе России из минских договоренностей.

В течение прошлой недели российская делегация неоднократно целенаправленно уклонялась от участия в консультациях в формате ТКГ, реализуя свой план с помощью эскалации ситуации на линии разграничения.

В сложившейся ситуации мы будем проводить консультации с действующим председателем в ОБСЕ, координатором от ОБСЕ и странами нормандской четверки относительно дальнейшего формата переговорного процесса.