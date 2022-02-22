В материале 24 канал собрал самые важные и актуальные новости о том, что происходит на украинском Донбассе. О санкциях, заявлениях, размещении войск – читайте ниже.

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Министр обороны обратился к украинским военным

Источник: Минобороны

После признания Путиным квазиреспублик, министр обороны Украины Алексей Резников обратился к украинским военным. Чиновник подчеркнул, что теперь весь мир узнал о том, что Украина знает уже 8 лет.

Наш выбор очень прост – защищать свою страну, свой дом, своих родных. Для нас ничего не изменилось. Теперь мы увидим рядом настоящих друзей, которых станет больше. Теперь не смогут скрыться те "друзья", которые не один год уговаривали нас капитулировать,

– подчеркнул Резников.

Чиновник сказал, что впереди защитников ждут очень тяжелые испытания, однако победа за ВСУ, а следовательно за ними – правда и родная земля.

Украинцы распространили флешмоб по просьбе Минобороны

Источник: 24 канал

Также в Минобороны обратились к украинцам с просьбой не распространять в соцсетях информацию о перемещении и дислокации украинских военных, ведь это на руку врагу. Украинцы откликнулись и устроили флешмоб в соцсетях с таким призывом.

А что касается сил противника – то просят делать обратное. Особенно это касается граждан с оккупированных территорий.



Прислушайтесь к нашим военным / Инфографика 24 канала​

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Боевики покушаются на всю Луганскую область

Источник: 24 канал

Уже утром 22 февраля так называемые "парламенты" образований боевиков быстро "ратифицировали" документы, которые накануне подписали их предводители с Путиным. Однако в этих договорах не говорится, в каких именно пределах Москва "признает" квазиреспублики.

Представители луганских боевиков, как пишут российские СМИ, высказали претензию на территорию всей Луганской области. Так Дмитрий Хорошилов заявил, что Украина должна увести войска с этих территорий.

На оккупированных территориях проводят "массовую мобилизацию"

Источник: ВВС

Пророссийские оккупанты на Донбассе уже заявили о "мобилизации" местных мужчин. Людей задерживают прямо посреди улицы и забирают в автобусы. Как заявил правозащитник Павел Лисянский, люди запуганы и отказываются об этом говорить.

Преимущественно "мобилизуют" тех, кто имеет российские паспорта или паспорта так называемых "псевдореспублик", однако встречали и тех, кто таких документов не имел.

Обратите внимание! В настоящее время точное количество "мобилизованных" неизвестно. По словам эксперта, это может быть уже 3-4 тысячи мужчин. При этом на оккупированных территориях под так называемый "призыв" попадает около миллиона человек.

Что сказала о таком "призыве" Людмила Денисова Уполномоченная по правам человека Верховной Рады отметила, что призыву подлежат даже несовершеннолетние молодые люди в возрасте от 17 лет. В так называемых "военных училищах" оккупантов курсантам, которым 16 – 18 лет, отдали приказ о приведении в боевую готовность с последующим участием в боевых действиях.



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Будет ли в Украине военное положение

Источник: 24 канала

Во время совместного брифинга с президентом Аланом Карисом глава Украины Владимир Зеленский ответил на вопросы, касающиеся введения военного положения. Зеленский отметил, что надеется, что полномасштабной войны против Украины не будет.

Этот вопрос (введение военного положения – 24 канал) для нас понятен. Мы верим, что мощной войны против Украины не будет, а также не будет широкой эскалации со стороны России. Если будет – тогда введем военное положение,

– сказал Зеленский.

Также президент подчеркнул, что от МИДа поступил запрос о разрыве дипломатических отношений с Россией. В настоящее время документ прорабатывают.

Владимир Зеленский объяснил, будет ли в Украине военное положение: видео

Ситуация на Донбассе: последние новости от штаба ООС

Источник: штаб ООС

За сутки зафиксировали размещение на временно оккупированной территории 134 единицы военной техники вооруженных формирований России, которая размещена с нарушением минских договоренностей.

Работа наблюдателей ОБСЕ встречает множество препятствий со стороны оккупантов. Это свидетельствует о том, что оккупанты ведут активные меры боевой подготовки для дальнейшей эскалации напряжения на линии столкновения.

Накануне погибли 2 наших защитника

Накануне в результате обстрела двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Двенадцать защитников получили ранения. Шестеро получили боевые травмы.



Размещение сил и средств России / Изображение штаба ООС

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.

Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!