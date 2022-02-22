Пользователи соцсетей организовали флешмоб в защиту Украины. В твиттере массово появляется "мой последний твит на русском".

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Пользователи твиттера отказываются от сообщений на русском

Пользователи этой соцсети, ранее писавшие на русском языке, переходят на английский и украинский. Таким образом, они протестуют против "легитимизации" образований боевиков, а фактически введения российских военных на украинскую территорию.

В своих постах люди не жалеют эмоциональных, а часто и бранных слов в адрес соседнего государства-агрессора. Особенно достается Владимиру Путину. Есть такие пользователи, которые и критикуют флешмоб – из-за его небольшого значения. Однако большинство критиков сходится с тем, что этот флешмоб стоило провести еще 8 лет назад.

"Мой последний твит на русском": скриншоты из твиттера

Ранее украинцы организовали флешмоб для армии

Отметим, что 21 февраля украинцы организовали еще один патриотический флешмоб в сети. Министерство обороны просит граждан нашей страны не распространять фото, видео или другую информацию о перемещении войск ВСУ. В сети устроили флешмоб по этой теме.

Люди подчеркивают, что лучше фиксировать перемещение российских войск, если выпадает такая возможность. Особенно это касается жителей оккупированных территорий.

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Признание Путиным боевиков: коротко

Президент России Владимир Путин 21 февраля "признал" псевдореспублики в оккупированном Донбассе.

Договоры о так называемом "сотрудничестве" были подписаны сразу после этого с главарями наемников.

Документы рассчитаны на 10 лет и включают пункты об "общей обороне" и размещении военных баз.

Боевики Луганска уже заявили, что претендуют на всю Луганскую область.