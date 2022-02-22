Користувачі соцмереж організували флешмоб на захист України. У твітері масово з'являється "мой последний твит на русском".

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Користувачі твітера відмовляються від дописів російською

Користувачі цієї соцмережі, які раніше дописували російською мовою, переходять на англійську та українську. Таким чином вони протестують проти "легітимізації" утворень бойовиків, а фактично введення російських військових на українську територію.

У своїх постах люди не шкодують емоційних, а часто і лайливих слів на адресу сусідньої держави-агресорки. Особливо дістається Володимиру Путіну. Є такі користувачі, що й критикують флешмоб – через його невелике значення. Проте більшість критиків сходиться на тому, що цей флешмоб варто було провести ще 8 років тому.

"Мой последний твит на русском": скриншоти з твітера

Раніше українці організували флешмоб щодо армії

Зазначимо, що ще 21 лютого українці організували ще один патріотичний флешмоб у мережі. Міністерство оборони просить громадян нашої країни не поширювати фото, відео чи іншу інформацію про переміщення військ ЗСУ. У мережі влаштували флешмоб на цю тему.

Люди наголошують, що краще фіксувати та переміщення російських військ, якщо випадатиме така можливість. Особливо це стосується жителів окупованих територій .

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Визнання Путіним бойовиків: коротко

Президент Росії Володимир Путін 21 лютого "визнав" псевдореспубліки на окупованому Донбасі.

Договори про так звану "співпрацю" були підписані одразу після цього з ватажками найманців.

Документи розраховані на 10 років і включають пункти про "спільну оборону" та розміщення військових баз.

Бойовики Луганська вже заявили, що претендують на всю Луганську область.