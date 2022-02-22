Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він зазначив, що прямо зараз триває робота над розв'язанням безпекового питання в Державному департаменті та Раді національної безпеки США.
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Ключова тема – санкції
За словами міністра, українські дипломати активно працюють над ухваленням рішень, які допоможуть стримувати країну-агресорку. Водночас він зазначив, що в ніч на 22 лютого уже встиг провести кілька телефонних розмов із:
- держсекретарем США;
- міністром закордонних справ Канади;
- міністром закордонних справ Великої Британії;
- главою дипломатії ЄС.
Ключова тема: санкції. Зараз головне питання: коли та які санкції проти Росії застосують. Наша позиція чітка – настав час впроваджувати санкції проти Росії,
– наголосив міністр.
Як зауважив Кулеба, дипломати нашої країни інтенсивно працюють над скликанням різноманітних міжнародних переговорних форматів, засідань і самітів. Крім того, застосовують всі можливі міжнародні механізми, аби стримати Росію.
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Пошук вигідного рішення
Міністр наголосив, що країна-агресорка намагається спровокувати українську сторону. Водночас наша держава, аби запобігти розгортанню збройного протистояння – проявляє мудрість та витримку.
У вівторок (22 лютого – 24 канал) ця робота продовжиться й всі ми займатимемося захистом національних інтересів України – це завдання №1. Втім також є стратегічне завдання – пошук вигідного для України рішення в цій ситуації,
– заявив Кулеба.
Санкції щодо Росії через визнання бойовиків
- У Польщі миттєво відреагували на рішення очільника Кремля визнати окуповані території Донецької та Луганської областей. Прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький заявив про скликання Європейської ради, щоб запровадити санкції проти країни-агресорки.
- У США також відреагували на абсурдну заяву Путіна. У Білому домі одразу ввели заборону на будь-які інвестиції в окуповані території України. Крім того, пообіцяли ще низку обмежувальних заходів, які мають оголосити 22 лютого.
- Велика Британія готується впровадити нові санкції щодо російських посадовців та компаній через чергове порушення суверенітету нашої держави. Оголосити про них мають також 22 лютого.
- Канада теж анонсувала запровадження обмеження щодо країни-агресорки. Очільниця МЗС Мелані Жолі наголосила, що її країна непохитно підтримує суверенітет та територіальну цілісність України.
- Японці ж у випадку повномасштабного вторгнення Росії в Україну накладуть обмеження на експорт передових технологій до держави-агресорки. Водночас можуть запровадити санкції в фінансовому секторі.
- Уже 22 лютого очільники МЗС країн-членів Європейського Союзу зберуться на позачергове засідання. На ньому хочуть затвердити нові санкції проти Росії за визнання окупованих територій України.
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