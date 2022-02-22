Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он отметил, что прямо сейчас идет работа над решением вопроса безопасности в Государственном департаменте и Совете национальной безопасности США.
К теме России уже пообещали санкции на четырех континентах за "признание" боевиков
Ключевая тема – санкции
По словам министра, украинские дипломаты активно работают над принятием решений, которые помогут сдерживать страну-агрессора. В то же время он отметил, что сегодня ночью, 22 февраля, уже успел провести несколько телефонных разговоров с:
- госсекретарем США;
- министром иностранных дел Канады;
- министром иностранных дел Великобритании;
- главой дипломатии ЕС.
Ключевая тема: санкции. Сейчас главный вопрос: когда и какие санкции против России будут применены. Наша позиция четкая – пора внедрять санкции против России,
– подчеркнул министр.
Как отметил Кулеба, дипломаты нашей страны активно работают над созывом различных международных переговорных форматов, заседаний и саммитов. Кроме того, применяются все возможные международные механизмы, чтобы сдержать Россию.
Читайте на сайте В кровавой игре проигрывает только Путин
Поиск выгодного решения
Министр подчеркнул, что страна-агрессор пытается спровоцировать украинскую сторону. В то же время наше государство, чтобы предотвратить развертывание вооруженного противостояния, проявляет мудрость и выдержку.
Во вторник (22 февраля – 24 канал) эта работа продолжится, и все мы будем заниматься защитой национальных интересов Украины – это задача №1. Впрочем, также есть стратегическая задача – поиск выгодного для Украины решения в этой ситуации,
– заявил Кулеба.
Санкции в отношении России из-за признания боевиков
- В Польше мгновенно отреагировали на решение главы Кремля признать оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий заявил о созыве Европейского совета, чтобы ввести санкции против страны-агрессора.
- В США также отреагировали на абсурдное заявление Путина. В Белом доме сразу был введен запрет на любые инвестиции в оккупированные территории Украины. Кроме того, пообещали еще ряд ограничительных мер, которые должны быть объявлены 22 февраля.
- Великобритания готовится ввести новые санкции в отношении российских чиновников и компаний из-за очередного нарушения суверенитета нашего государства. Объявить о них должны также 22 февраля.
- Канада тоже анонсировала введение ограничений в отношении страны-агрессора. Глава МИД Мелани Жоли подчеркнула, что ее страна неуклонно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.
- Японцы же в случае полномасштабного вторжения России в Украину наложат ограничения на экспорт передовых технологий в государство-агрессор. В то же время, могут ввести санкции в финансовом секторе.
- Уже сегодня, 22 февраля, главы МИД стран-членов Европейского Союза соберутся на внеочередное заседание. На нем хотят утвердить новые санкции против России за признание оккупированных территорий Украины.
Актуально – ООН срочно созвал Совет безопасности через Россию: смотрите видео