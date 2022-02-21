О подготовке введения санкций, которые, по предварительным данным, не должны быть связанными с вероятным полномасштабным вторжением России в Украину, отметили журналисты издания The Guardian. Впоследствии министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс официально подтвердила введение дополнительных ограничений.

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Официально решение Путина о признании захваченных Россией псевдореспублик также осудил премьер Британии Борис Джонсон.

Атака на суверенитет Украины

По словам главы британского МИД, шаг кремлевского диктатора конец Минскому процессу и является нарушением устава ООН.

Решение о признании квазиобразований является атакой на суверенитет Украины и ее территориальную целостность. Оно сигнализирует о конце Минского процесса и нарушении Устава ООН. Оно свидетельствует о решении России избрать путь конфронтации, а не диалога,

– отметила Трасс.

Что известно о "легитимизации" боевиков Россией

Через 8 лет после захвата войсками РФ и марионетками среди местного населения отдельных территорий Донецкой и Луганской областей в Кремле решили пойти на эскалацию конфликта.

После длительного бряцанье оружием на границах с Украиной, а также почти полного окружения нашего государства военным контингентом в Москве заявили о признании квазиреспублик.

Верховная Рада Украины обратилась к международным организациям и государствам мира с просьбой не признавать "легитимизацию" оккупантов.