Про підготовку впровадження санкцій, які, за попередніми даними, не мають бути пов'язаними з ймовірним повномасштабним вторгненням Росії до України, зазначили журналісти видання The Guardian. Згодом міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс офіційно підтвердила введення додаткових обмежень.

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Офіційно на рішення Путіна про визнання захоплених Росією псевдореспублік також засудив прем'єр Британії Борис Джонсон.

Атака на суверенітет України

За словами очільниці британського МЗС, крок кремлівського диктатора є кінцем Мінського процесу та порушенням статуту ООН.

Рішення про визнання квазіутворень є атакою на суверенітет України та її територіальну цілісність. Він сигналізує про кінець Мінського процесу і порушення Статуту ООН. Він свідчить про рішення Росії обрати шлях конфронтації, а не діалогу,

– зазначила Трасс.

Що відомо про "легітимізацію" бойовиків Росією

Через 8 років після захоплення військами Росії та маріонетками серед місцевого населення Донецької та Луганської областей у Кремлі вирішили піти на ескалацію конфлікту.

Після довготривалого брязкання зброєю на кордонах з Україною, а також майже повного оточення нашої держави військовим контингентом у Москві заявили про визнання квазіреспублік.

Верховна Рада України звернулася до міжнародних організацій та держав світу з проханням не визнавати "легітимізацію" окупантів.