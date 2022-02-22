Ахілесова п'ята Кремля

Військові бюджети у європейських країнах зростають, бюджет НАТО збільшується. А що Росія зі своїм військовим потенціалом і агресією?

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Вони можуть почати ескалацію, і їм перекриють газову трубу – зупинять роботу "Північного потоку-2". А для Росії – це амбітний і затратний проєкт, у який було вкладено багато коштів і часу.

Перекриють газогін – Росія втратить великі суми надходжень із транспортування і продажу блакитного палива. Вона потужний гравець на газовому ринку, але без "Північного потоку-2" її монополія лусне, як мильна бульбашка, й енергетична залежність інших країн від Росії зменшиться.

Це, зокрема, вигідно США, бо тоді вони наростять постачання зрідженого газу. Не випадково нещодавно президент США Джо Байден у своїй промові заявив про готовність зупинити роботу "Північного потоку-2" в разі ескалації з боку РФ щодо України.

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За будь-якого розвитку подій Путін програє / Фото Getty Images

Удар по лігву звіра

Для Заходу це стане черговим приводом запровадити нові санкції й щодо найближчого оточення Володимира Путіна. Його соратники образяться на політику господаря Кремля. А від цього виграє опозиція.

Куди не глянь, Путін загнаний в глухий кут, і будь-яке його рішення чи крок стануть завідомо програшними. Відступити від Донбасу він не може, бо покаже слабкість і його знесуть свої ж. А якщо нападе – покаже силу і від цього, можливо, виростуть рейтинги, але кому вони потрібні окрім самого Путіна і його диктаторських амбіцій?

Росіянам не потрібна ця війна. Санкції призведуть до економічного краху й голоду в країні. Він не зможе втримати власну країну, захоплену – тим паче не осилить. У цій кривавій грі програє лише одна людина — Володимир Путін. Світ об'єднається, Україна переможе.

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