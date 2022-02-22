Маріонетка Кремля на Донбасі Дмитро Хорошилов почав говорити про "законодавство квазіреспублік", якого в принципі не існує. Його цитували російські ЗМІ, передає 24 канал.

До теми Росія визнає "республіки" на Донбасі далеко за межами окупованих територій

Бойовики погрожують Києву

Хорошилов заявив, що його "держкордон" – це територія усієї Луганської області. Він говорив абсурдні речі про "територію, окуповану українськими військами" та зухвало закликав Україну "відійти добровільно".

Насамкінець бойовик пригрозив, мовляв, якщо цього не станеться, то ухвалять рішення, яке "дозволить встановити мир та відновити територіальну цілісність".

Росія хоче "визнання" за межами окупованих територій

Окупанти не зупиняються на "легітимізації" своїх маріонеткових квазіреспублік. Голова комітету Держдуми у справах СНД Леонід Калашників замахнувся на "визнання у межах відповідних областей", тобто за межами окупованих територій.

Що цьому передувало

Президент Росії Володимир Путін 21 лютого "визнав" псевдореспубліки на окупованому Донбасі.

Важливо, що укази Кремля передбачають "введення військ на Донбас". Мовляв, для миру. Зауважимо, що російські найманці насправді вже 8 років воюють на Сході України.

Глава Кремля виступив з відеозверненням, у якому говорив традиційні пропагандистські тези про Україну та навіть вдався до відвертих погроз. Обіцяв показати Україні, "що таке справжня декомунізація".

Україна одразу скликала РНБО та звернулась до міжнародних партнерів. Весь світ засудив дії Путіна. Санкції обіцяють з чотирьох континентів.

Важливо – Звернення Володимира Зеленського щодо ситуації на Донбасі: