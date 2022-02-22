Марионетка Кремля на Донбассе Дмитрий Хорошилов начал говорить о "законодательстве квазиреспублик", которого в принципе не существует. Его цитировали российские СМИ.

К теме Россия признает квазиреспублики на Донбассе далеко за пределами оккупированных территорий

Боевики угрожают Киеву

Хорошилов заявил, что его "госграница" – это территория всей Луганской области. Он говорил абсурдные вещи о "территории, оккупированной украинскими войсками" и цинично призвал Украину "отойти добровольно".

В заключение боевик пригрозил, мол, если этого не произойдет, то примут решение, которое "позволит установить мир и восстановить территориальную целостность".

Россия хочет "признания" за пределами оккупированных территорий

Оккупанты не останавливаются на "легитимизации" своих марионеточных квазиреспублик. Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников замахнулся на "признание в пределах соответствующих областей", то есть за пределами оккупированных территорий.

Что этому предшествовало

  • Президент России Владимир Путин 21 февраля "признал" псевдореспублики на оккупированном Донбассе.
  • Важно, что указы Кремля предполагают "введение войск на Донбасс". Мол, ради мира. Заметим, что российские наемники уже 8 лет воюют на Востоке Украины.
  • Глава Кремля выступил с видеообращением, в котором говорил традиционные пропагандистские тезисы об Украине и даже прибег к откровенным угрозам. Обещал показать Украине, что такое настоящая декоммунизация.
  • Украина сразу созвала СНБО и обратилась к международным партнерам. Весь мир осудил действия Путина. Санкции обещают с четырех континентов.

Важно – Обращение Владимира Зеленского относительно ситуации на Донбассе: