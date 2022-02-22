Спершу окупанти цинічно пояснювали, що "визнають" бойовиків у тих "кордонах, які зараз фактично встановлені". Тепер кажуть про "межі відповідних областей".
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Володимир Путін 21 лютого прийняв цинічне рішення про визнання бойовиків на Донбасі. Тепер постало питання, в яких кордонах мовиться про так зване "визнання".
Джерело:Интерфакс
Спершу окупанти цинічно пояснювали, що "визнають" бойовиків у тих "кордонах, які зараз фактично встановлені". Тепер кажуть про "межі відповідних областей".
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