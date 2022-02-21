Увечері 21 лютого Путін виступив з низкою цинічних та абсурдних заяв. Це видовище транслювали російські пропагандистські ЗМІ, 24 канал зібрав головні тези.

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Зокрема, Путін заявив, що крилаті ракети "Томагавк" з України до російської столиці долетять за менше, аніж 35 хвилин. Тим часом балістичні ракети, запущені з Харкова, впораються за 7 – 8 хвилин. Гіперзвукові ударні засоби "накриють" столицю країни-агресорки за 4 – 5 хвилин.

Основний противник НАТО – Росія, плацдармом для удару буде Україна,

– цинічно заявив Путін.

Зрештою, очільник Кремля заплутався у власних нісенітницях. Спершу він заявив, що ідеї членства України у НАТО в Альянсі ставляться скептично. А згодом злякався, що "вступ України у НАТО – це пряма загроза безпеці Росії".

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