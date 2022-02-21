Вечером 21 февраля Путин выступил с рядом циничных и абсурдных заявлений. Это зрелище транслировали российские пропагандистские СМИ, 24 канал собрал главные тезисы.

Заметьте Путин объявил о "признании" независимости боевиков Донбасса

В частности, Путин заявил, что крылатые ракеты "Томагавк" из Украины до российской столицы долетят меньше, чем за 35 минут. Тем временем баллистические ракеты, запущенные из Харькова, справятся за 7 – 8 минут. Гиперзвуковые ударные средства "накроют" столицу страны-агрессора за 4 – 5 минут.

Основной противник НАТО – Россия, плацдармом для удара будет Украина,

– цинично заявил Путин.

Новость дополняется...