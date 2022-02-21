Зокрема, у Кремлі сказали, за якими кордонами "визнали" окупантів. Кажуть, що нібито зробили це в тих кордонах, які зараз фактично встановлені. Слова путінських поплічників цитують росЗМІ.

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Збираються розглядати дружбу з окупантами

Окрім "визнання", Путін також хоче офіційно "подружитися" з бойовиками.

Заступник голови комітету у міжнародних справа Росії Андрій Клімов заявив, що Рада Федерації 22 лютого ратифікує "договори про дружбу та співпрацю" з найманцями на окупованому Донбасі.

Захід засуджує дії Путіна