В частности, в Кремле сказали, по каким границам "признали" оккупантов. Говорят, что якобы сделали это в границах, которые сейчас фактически установлены.

Собираются рассматривать дружбу с оккупантами

Помимо "признания", Путин также хочет официально "подружиться" с боевиками.

Заместитель председателя комитета по международным делам России Андрей Климов заявил, что Совет Федерации 22 февраля ратифицирует "договоры о дружбе и сотрудничестве" с наемниками на оккупированном Донбассе.

Запад осуждает действия Путина

  • Партнеры солидарны с Украиной и начинают выражать нашему государству свою поддержку на фоне решения Путина. Об этом уже заявили Италия, Дания, Литва.
  • Польша созывает Европейский Совет и настаивает на санкциях против России.
  • Поддерживает нас и НАТО. Президент Зеленский уже обсудил ситуацию с Джо Байденом и Борисом Джонсоном.