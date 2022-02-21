В частности, в Кремле сказали, по каким границам "признали" оккупантов. Говорят, что якобы сделали это в границах, которые сейчас фактически установлены.

Собираются рассматривать дружбу с оккупантами

Помимо "признания", Путин также хочет официально "подружиться" с боевиками.

Заместитель председателя комитета по международным делам России Андрей Климов заявил, что Совет Федерации 22 февраля ратифицирует "договоры о дружбе и сотрудничестве" с наемниками на оккупированном Донбассе.

Запад осуждает действия Путина