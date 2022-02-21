Ця розмова була вдень. Крім того, ввечері політик зідзвонились ще раз, пишуть у телеграм-каналах.

До теми Зеленський обговорив з Байденом останні події навколо України

Про секретну розмову наразі подробиць немає.

Що відомо про вечірню розмову президентів

Байден із Зеленським ввечері говорили близько 35 хвилин. Темами були останні події навколо України. Білий дім обіцяє згодом оприлюднити деталі. США мають видати заяву за результатами розмови.

Окрім того, Зеленський анонсував розмову з прем'єром Великої Британії Борисом. Останній перервав свій брифінг для цього.

Зеленський скликав РНБО

Рада національної безпеки та оборони 21 лютого зібралась на позачергове засідання. Його скликав Зеленський. ЗМІ навіть писали, що можуть запровадити воєнний стан.

Все через тривожні події на Донбасі. Зокрема, президент Росії Володимир Путін 21 лютого офіційно "легітимізував" бойовиків на Донбасі. Крім того, глава Кремля став відкрито погрожувати Україні.