Но в команде президента рассматривают такую ​​возможность. Об этом сообщил журналист Роман Кравец.

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Где может быть военное положение

По его словам, речь идет о введении военного положения только в двух регионах. Предполагается, что это Донецкая и Луганская области.

Впрочем, пока у президента это называют "рабочим вариантом".

Вероятность военного положения в государстве

Об этом говорили и раньше, но власти отрицали, что это сделают. Но разговоры усилились после решения Путина о "признании" боевиков на оккупированном Донбассе. Народный депутат Олег Дунда обратился к Владимиру Зеленскому и призвал главу государства ввести военное положение.

Также была информация, что во время заседания Совета нацбезопасности и обороны, которое состоялось 21 февраля, в Украине могли ввести военное положение. Но этого не произошло.

В штабе операции Объединенных сил заявили, что за сутки 21 февраля обнаружили размещение военной техники России на оккупированном Донбассе. Речь идет о 134 единицах техники, что нарушают минские соглашения.

Мнение президента о военном положении: смотрите видео