Как рассказал украинский журналист Сергей Лещенко, военное положение может ограничиться территориями Донецкой и Луганской областей.

Важно Зеленский созвал внеочередное заседание СНБО

Заметим, что повестка дня внеочередного заседания СНБО 21 февраля еще неизвестна. В то же время спикер парламента Руслан Стефанчук ранее выразил надежду, что до военного положения не дойдет. Он напомнил, что Рада вводит военное положение только после того, как соответствующий указ будет подписан президентом.

Почему Зеленский созывает СНБО

Причиной этому стали заявления, прозвучавшие на заседании Совбеза России. Во время него глава Кремля обсуждал "легитимизацию" боевиков. На заседании звучали даже заявления о "присоединении Донбасса" к России.

Впоследствии Владимир Путин проинформировал немецкого канцлера Олафа Шольца и французского президента Эммануэля Макрона, что в ближайшее время собирается подписать указ о признании "ДНР" и "ЛНР". Шольц и Макрон выразили разочарование таким развитием событий.

Что такое военное положение и что оно предполагает

Военное положение – это особый правовой режим, вводимый в стране или в отдельных местностях в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения. Военное положение предусматривает предоставление соответствующим органам государственной власти полномочий, необходимых для предотвращения угрозы и обеспечения национальной безопасности, а также временное, обусловленное угрозой, ограничение конституционных прав и свобод человека.

В исключительных обстоятельствах военное положение применяют для восстановления порядка в стране и сохранения гражданской формы управления или для объединения людей в случае военного вторжения другой страной.

Введение проходит в несколько этапов

Совет национальной безопасности и обороны Украины представляет предложение о введении военного положения президенту.

Президент издает указ о введении военного положения.

Верховная Рада собирается на заседание по утверждению указа президента.

После утверждения указ подлежит немедленному объявлению через средства массовой информации или обнародование другим способом.

Что стоит знать о военном положении: смотрите видео