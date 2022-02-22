Разрыв дипломатических отношений в Кремле считают "крайне нежелательным". Об этом заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков.

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По словам пресс-секретаря агрессора, это "сделает ситуацию еще более сложной для народов двух стран". Так будто ввод войск на Донбасс и обстрелы жилых районов и инфраструктуры ничего не усложняют.

Что этому предшествовало

Министерство иностранных дел Украины обратилось к президенту Владимиру Зеленскому с инициативой разорвать дипломатические отношения с Россией. Глава государства планирует уже в скором времени рассмотреть письмо ведомства.

Главное о признании боевиков

Владимир Путин 21 февраля юридически признал так называемые "республики" – своих марионеток на Донбассе. Кроме того, он официально ввел свои войска на оккупированную территорию Восточной Украины.

В Украине считают, что Россия нарушила территориальную целостность нашего государства, а также вышла из минских договоренностей.

Западные страны осудили действия Кремля и пообещали ввести санкции.

Германия уже остановила сертификацию российского газопровода "Северный поток-2".

Из-за последних действий России украинцы в твиттере запустили флешмоб "Мой последний твит на русском". Они массово отказываются общаться на русском и переходят на украинский язык.

Работники посольства США в Украине теперь будут ездить на ночь в Польшу. Однако утром они будут возвращаться во Львов на работу.

К теме смотрите видео с заявлением Зеленского о разрыве дипломатических отношений с Россией: