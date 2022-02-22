Розірвання дипломатичних відносин у Кремлі вважають "вкрай небажаним". Про це заявив речник очільника Кремля Дмитро Пєсков.

Актуально Довизнавалися: Німеччина зупиняє сертифікацію "Північного потоку-2" через дії Росії

За словами прессекретаря агресора, це зробить ситуацію "ще складнішою для народів двох країн". Так ніби введення військ на Донбас й обстріли житлових районів та інфраструктури нічого не ускладнюють.

Що цьому передувало

Міністерство закордонних справ України звернулося до президента Володимира Зеленського з ініціативою розірвати дипломатичні відносини з Росією. Глава держави планує вже незабаром розглянути лист відомства.

Головне про визнання бойовиків

Володимир Путін 21 лютого юридично визнав так звані "республіки" своїх маріонеток на Донбасі. Крім того, він офіційно ввів свої війська на окуповану територію Східної України.

В Україні вважають, що Росія порушила територіальну цілісність нашої держави, а також вийшла з мінських домовленостей.

Західні країни засудили дії Кремля та пообіцяли запровадити санкції.

Німеччина вже зупинила сертифікацію російського газопроводу "Північний потік-2".

Через останні дії Росії українці у твітері запустили флешмоб "Мой последний твит на русском". Вони масово відмовляються спілкуватися російською й переходять на українську мову.

Працівники посольства США в Україні тепер їздитимуть на ніч у Польщу. Однак зранку вони повертатимуться до Львова на роботу.

До теми дивіться відео з заявою Зеленського щодо розриву дипломатичних відносин з Росією: