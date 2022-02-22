Вероятно, глава Кремля хочет официально "утвердить" ввод войск в псевдореспублики, которые он признал 21 февраля. Просьбу Путина уже внесли в повестку дня заседания Совета федерации.
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Обращение рассмотрят уже сегодня
Заседание Совета федерации состоится уже вечером 22 февраля. Председатель Совета Валентина Матвиенко заявила, что обращение Путина включили в повестку дня этого заседания.
Кроме того, профильный комитет одобрил обращение Путина и таки рекомендует применять российские вооруженные силы заграницей.
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