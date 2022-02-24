Про введення воєнного стану на всій території держави заявив президент Володимир Зеленський у терміновому зверненні до громадян вранці 24 лютого, передає 24 канал.

Важливо Зеленський скликав позачергове засідання РНБО

Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі і по наших прикордонниках, їх загонах. У багатьох містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан на території всієї нашої держави,

– заявив український лідер.

Він також повідомив, що вже провів переговори з президентом США Джо Байденом і запевнив: Сполучені Штати вже готують міжнародну підтримку для України.

Окрім того, президент закликав українців не панікувати, по можливості залишатися вдома.

"Армія працює, працює весь сектор безпеки й оборони України. На зв'язку з вами буду постійно я, РНБО, Кабінет Міністрів України. Незабаром я знову вийду на зв'язок. Без паніки, ми сильні, ми всіх переможемо. Слава Україні!" – додав Зеленський.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.



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Звернення Володимира Зеленського про введення воєнного стану: відео

Що цьому передувало

Ще 21 лютого Володимир Путін підписав указ про визнання псевдореспублік на Донбасі. Згодом очільник Кремля вніс у раду федерацій закон про дозвіл використовувати збройні сили Росії на території іншої держави. У раді федерації це, як і слід було очікувати, одноголосно підтримали документ.

У ніч проти 24 лютого у низці українських міст пролунали потужні вибухи. Про них повідомляють жителі Києва, Харкова, Чернігівської області, Одеси та інших міст України.

Україна офіційно закрила небо для цивільних літаків.

Що варто знати про воєнний стан

Зауважимо, що запровадження відбувається у кілька етапів:

Рада національної безпеки і оборони України подає пропозицію про запровадження воєнного стану президенту. Президент видає указ про введення воєнного стану. Верховна Рада збирається на засідання щодо затвердження указу президента. Після затвердження указ підлягає негайному оголошенню через засоби масової інформації або оприлюдненню в інший спосіб.

Що таке воєнний стан Воєнний стан – це особливий правовий режим, що вводиться в країні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу. Воєнний стан передбачає надання відповідним органам державної влади повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення національної безпеки, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини.

Що варто знати про воєнний стан: дивіться відео