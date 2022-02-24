Про введення воєнного стану на всій території держави заявив президент Володимир Зеленський у терміновому зверненні до громадян вранці 24 лютого, передає 24 канал.
Важливо Зеленський скликав позачергове засідання РНБО
Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі і по наших прикордонниках, їх загонах. У багатьох містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан на території всієї нашої держави,
– заявив український лідер.
Він також повідомив, що вже провів переговори з президентом США Джо Байденом і запевнив: Сполучені Штати вже готують міжнародну підтримку для України.
Окрім того, президент закликав українців не панікувати, по можливості залишатися вдома.
"Армія працює, працює весь сектор безпеки й оборони України. На зв'язку з вами буду постійно я, РНБО, Кабінет Міністрів України. Незабаром я знову вийду на зв'язок. Без паніки, ми сильні, ми всіх переможемо. Слава Україні!" – додав Зеленський.
Звернення Володимира Зеленського про введення воєнного стану: відео
Що цьому передувало
- Ще 21 лютого Володимир Путін підписав указ про визнання псевдореспублік на Донбасі. Згодом очільник Кремля вніс у раду федерацій закон про дозвіл використовувати збройні сили Росії на території іншої держави. У раді федерації це, як і слід було очікувати, одноголосно підтримали документ.
- У ніч проти 24 лютого у низці українських міст пролунали потужні вибухи. Про них повідомляють жителі Києва, Харкова, Чернігівської області, Одеси та інших міст України.
- Україна офіційно закрила небо для цивільних літаків.
Що варто знати про воєнний стан
Зауважимо, що запровадження відбувається у кілька етапів:
- Рада національної безпеки і оборони України подає пропозицію про запровадження воєнного стану президенту.
- Президент видає указ про введення воєнного стану.
- Верховна Рада збирається на засідання щодо затвердження указу президента.
- Після затвердження указ підлягає негайному оголошенню через засоби масової інформації або оприлюдненню в інший спосіб.
Що таке воєнний станВоєнний стан – це особливий правовий режим, що вводиться в країні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу. Воєнний стан передбачає надання відповідним органам державної влади повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення національної безпеки, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини.
Що варто знати про воєнний стан: дивіться відео