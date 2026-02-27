Про це заявила віцепрем'єр-міністр з гуманітарної політики – міністр культури Тетяна Бережна під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Укрінформ.

Дивіться також В Україні оновлять правопис і запровадять національний шрифт: рішення Ради

Коли оприлюднять текст правопису?

Посадовиця повідомила, що текст нового українського правопису готовий.

Ми очікуємо сьогодні його публікації на сайті Національної комісії зі стандартів державної мови, що перебуває у віданні Міністерства освіти і науки,

– зазначила Бережна.

Підтягнути українську чи опанувати іноземну? "Оптіма" відгукнеться на будь-який запит! Провідні вчителі країни, авторський підхід та використання інтерактивних платформ допоможуть прокачати обрану мову в найкоротші терміни.

І додала: щойно правопис оприлюднять, він набуде чинності.

Зазначимо, що у січні Верховна Рада України ухвалила постанову про оновлення правопису та запровадження нового національного шрифту, повідомив у фейсбуці нардеп Володимир В'ятрович.

Постанова передбачає також підвищення мовної якості текстів законів України, розвиток українськомовного аудіовізуального контенту суспільними медіа тощо.

Дивіться також У Раді пропонують затвердити новий український правопис і посилити захист мовного простору

Що відомо про новий правопис?