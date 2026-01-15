back button
Освіта Освіта в Україні В Україні оновлять правопис і запровадять національний шрифт: рішення Ради
В Україні оновлять правопис і запровадять національний шрифт: рішення Ради

Марія Волошин
Основні тези
  • Верховна Рада України ухвалила постанову про оновлення правопису та запровадження нового національного шрифту.

  • Ухвалена постанова передбачає оновлення та затвердження правопису української мови з урахуванням сучасних наукових підходів тощо.

Український правопис оновлять
Український правопис оновлять / Freepik

У нашій країні посилять роль української мови в утвердженні Української держави. Відповідну постанову ухвалила Верховна Рада.

Документ передбачає оновлення правопису та запровадження нового національного шрифту. Про це інформує 24 Канал з посиланням на допис у фейсбуці народного депутата Володимира В'ятровича. "За" – 237 нардепів.

Які зміни відбудуться?

Документ визначає, що утвердження і захист української мови, формування українськомовного середовища на всій території України у всіх сферах суспільного життя є критично важливими для національної безпеки, державної єдності і сталого розвитку України.

Захист і розвиток української мови залишаються серед першорядних завдань усіх гілок влади в Україні, об'єктом уваги і піклування громадянського суспільства,
– йдеться у тексті.

Постанова передбачає:

  • оновлення та затвердження правопису української мови з урахуванням сучасних наукових підходів;

  • підвищення мовної якості текстів законів України та інших нормативно-правових актів;

  • удосконалення стандартів правотворчої діяльності, зокрема щодо оформлення актів Верховної Ради;

  • розвиток українськомовного аудіовізуального контенту суспільними медіа;

  • посилення заходів з протидії поширенню в медіапросторі України деструктивних проросійських наративів;

  • забезпечення наповнення та функціонування Єдиного глосарія правових термінів, узгодження його з перекладом глосарія термінів acquis ЄС.

Зауважимо, що Верховна Рада пропонувала рекомендувати Національній комісії зі стандартів державної мови напрацювати з урахуванням пропозицій та висновків Інституту української мови Національної академії наук України, інших наукових та освітніх установ і затвердити правопис української мови до 1 лютого 2026 року, уточнює УНН.

Що відомо про новий правопис?

  • 30 травня 2024 року Верховний суд України підтвердив чинність і обов'язковість застосування українського правопису, схваленого 5 років тому.
  • Чинна редакція погоджена постановою Кабінету міністрів України 22 травня 2019 року.
  • Директор Інституту української мови Павло Гриценко наголосив, що у 2019 році правопис передали на затвердження, не погодивши навіть з Інститутом української мови остаточний варіант.
  • Тому цей варіант містить десятки помилок та неточностей.
  • Тож Інститут української мови продовжує доопрацьовувати правопис.
  • Новий варіант мали оприлюднити в кінці 2024 року.
  • Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук недавно анонсував розгляд проєкту нового правопису української мови.