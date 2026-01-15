В Украине обновят правописание и введут национальный шрифт: решение Рады

Документ предусматривает обновление правописания и введение нового национального шрифта. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение в фейсбуке народного депутата Владимира Вятровича. "За" – 237 нардепов.
Какие изменения произойдут?
Документ определяет, что утверждение и защита украинского языка, формирование украиноязычной среды на всей территории Украины во всех сферах общественной жизни являются критически важными для национальной безопасности, государственного единства и устойчивого развития Украины.
Защита и развитие украинского языка остаются среди первостепенных задач всех ветвей власти в Украине, объектом внимания и заботы гражданского общества,
– говорится в тексте.
Постановление предусматривает:
обновление и утверждение правописания украинского языка с учетом современных научных подходов;
повышение языкового качества текстов законов Украины и других нормативно-правовых актов;
совершенствование стандартов правотворческой деятельности, в частности по оформлению актов Верховной Рады;
развитие украиноязычного аудиовизуального контента общественными медиа;
усиление мер по противодействию распространению в медиапространстве Украины деструктивных пророссийских нарративов;
обеспечение наполнения и функционирования Единого глоссария правовых терминов, согласование его с переводом глоссария терминов acquis ЕС.
Заметим, что Верховная Рада предлагала рекомендовать Национальной комиссии по стандартам государственного языка разработать с учетом предложений и выводов Института украинского языка Национальной академии наук Украины, других научных и образовательных учреждений и утвердить правописание украинского языка до 1 февраля 2026 года, уточняет УНН.
Что известно о новом правописании?
- 30 мая 2024 года Верховный суд Украины подтвердил действие и обязательность применения украинского правописания, одобренного 5 лет назад.
- Действующая редакция согласована постановлением Кабинета министров Украины 22 мая 2019 года.
- Директор Института украинского языка Павел Гриценко отметил, что в 2019 году правописание передали на утверждение, не согласовав даже с Институтом украинского языка окончательный вариант.
- Поэтому этот вариант содержит десятки ошибок и неточностей.
- Поэтому Институт украинского языка продолжает дорабатывать правописание.
- Новый вариант должны были обнародовать в конце 2024 года.
- Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук недавно анонсировал рассмотрение проекта нового правописания украинского языка.