В Украине обновят правописание и введут национальный шрифт: решение Рады

Документ предусматривает обновление правописания и введение нового национального шрифта. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение в фейсбуке народного депутата Владимира Вятровича. "За" – 237 нардепов.

Какие изменения произойдут?

Документ определяет, что утверждение и защита украинского языка, формирование украиноязычной среды на всей территории Украины во всех сферах общественной жизни являются критически важными для национальной безопасности, государственного единства и устойчивого развития Украины.

Защита и развитие украинского языка остаются среди первостепенных задач всех ветвей власти в Украине, объектом внимания и заботы гражданского общества,

– говорится в тексте.

Постановление предусматривает:

обновление и утверждение правописания украинского языка с учетом современных научных подходов;

повышение языкового качества текстов законов Украины и других нормативно-правовых актов;

совершенствование стандартов правотворческой деятельности, в частности по оформлению актов Верховной Рады;

развитие украиноязычного аудиовизуального контента общественными медиа;

усиление мер по противодействию распространению в медиапространстве Украины деструктивных пророссийских нарративов;

обеспечение наполнения и функционирования Единого глоссария правовых терминов, согласование его с переводом глоссария терминов acquis ЕС.

Заметим, что Верховная Рада предлагала рекомендовать Национальной комиссии по стандартам государственного языка разработать с учетом предложений и выводов Института украинского языка Национальной академии наук Украины, других научных и образовательных учреждений и утвердить правописание украинского языка до 1 февраля 2026 года, уточняет УНН.

