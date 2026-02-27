Об этом заявила вице-премьер-министр по гуманитарной политике – министр культуры Татьяна Бережная во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Укринформ.

Когда обнародуют текст правописания?

Чиновница сообщила, что текст нового украинского правописания готов.

Мы ожидаем сегодня его публикации на сайте Национальной комиссии по стандартам государственного языка, что находится в ведении Министерства образования и науки,

– отметила Бережная.

И добавила: как только правописание обнародуют, оно вступит в силу.

Отметим, что в январе Верховная Рада Украины приняла постановление об обновлении правописания и введении нового национального шрифта, сообщил в фейсбуке нардеп Владимир Вятрович.

Постановление предусматривает также повышение языкового качества текстов законов Украины, развитие украиноязычного аудиовизуального контента общественными медиа и тому подобное.

Что известно о новом правописании?