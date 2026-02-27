Об этом заявила вице-премьер-министр по гуманитарной политике – министр культуры Татьяна Бережная во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Укринформ.
Когда обнародуют текст правописания?
Чиновница сообщила, что текст нового украинского правописания готов.
Мы ожидаем сегодня его публикации на сайте Национальной комиссии по стандартам государственного языка, что находится в ведении Министерства образования и науки,
– отметила Бережная.
И добавила: как только правописание обнародуют, оно вступит в силу.
Отметим, что в январе Верховная Рада Украины приняла постановление об обновлении правописания и введении нового национального шрифта, сообщил в фейсбуке нардеп Владимир Вятрович.
Постановление предусматривает также повышение языкового качества текстов законов Украины, развитие украиноязычного аудиовизуального контента общественными медиа и тому подобное.
Что известно о новом правописании?
- Еще в 2024 году Верховный суд Украины подтвердил силу и обязательность применения украинского правописания, одобренного 5 лет назад. Действующую редакцию согласовало правительство 22 мая 2019 года.
- Директор Института украинского языка Павел Гриценко отметил, что в 2019 году правописание передали на утверждение, не согласовав даже с Институтом украинского языка окончательный вариант. Поэтому этот вариант содержит десятки ошибок и неточностей.
- Поэтому правописание дорабатывали. Новый вариант должны были обнародовать в конце 2024 года.
- Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук недавно анонсировал рассмотрение проекта нового правописания украинского языка.