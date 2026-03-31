У якому значення та коли використовувати слова "корок" і "пробка", розповідаємо з посиланням на пояснення мовознавиці Ольги Багній.

Що таке пробка та де вона буває?

Ви точно чули і знаєте, що таке "пробка". Це слово ви чуєте ледь не щодня, але не завжди замислюємось, чи правильно, і чи у тих випадках ми його кажемо. А саме слово – багатозначне.

Слово "пробка" прийшло до нас із чужої мови, німецької – Propf – "корок" й закріпилося у побуті. Первісне значення: це предмет, яким затикають отвір – найчастіше у пляшці. Але крім нього маємо ще:

Матеріал, який одержують із вторинної покривної тканини коркового дуба.

Загальне найменування затичок різного призначення (для закупорювання бочок, пляшок і т. ін.).

Те, що загороджує доступ, прохід куди-небудь, заважаючи дії, функціонуванню чогось.

Один із видів електричних запобіжників.

Перешкода, що заважає рухові транспорту.

А синонімом до слова "пробка" є інше – "корок", яке теж має кілька значень: У ботаніці – це зовнішній шар покривної тканини рослин, що міститься під корою.

У побуті – це затичка для пляшки, трубки, посуду.

У взутті – це підбор або каблук, часто обтягнутий шкірою. Цікаво! Слово "корок" присутнє у багатьох мовах світу. Оскільки в праслов'янська мова має слово кора, а схоже латина – cortex. А з них інші мови утвори свої дуже схожі варіанти яким позначають і рослину, і виріб з неї – корок: німецька – Kork, чеська – korek, іспанська – corcho. У побуті "корок" і "пробка" у кількох випадках вживаються як рівні: у пляшці – і пробка, і корок; як матеріал з кори – і пробка, і корок. У переносному значенні: "пробка" та "корок" закріпилася у виразі – "пробка на дорозі". Чи можна називати ситуацію на дорозі "пробкою": дивіться відео Однак, якщо ж мова іде про ситуацію на дорогах у великих містах, то правильне слово – затор. Тобто ситуація, коли є скупчення людей, транспорту і таке інше, що створює перешкоду рухові. Українські мовознавці радять казати, що на дорозі – "затори".

Слова "корок" чи "пробка" можна вжити в цьому значенні, але воно тоді буде переносним. А це означає що його можна використовувати лише в усному або художньому мовленні. У новинах на радіо у документах бажано вживати – "дорожній затор" чи "затор на дорозі".

– наголосив мовознавець Олександр Авраменко. "затор" – це ще: Крім того, як зазначає Тлумачний словник української мови,– це ще:

Нагромадження крижин на річці під час льодоходу: "Із небезпечних явищ спостерігалися виходи води на заплаву в басейні Дністра, а також декілька льодових заторів на ріках Закарпаття." (з газети). Утруднення, перешкода, затримка в чому-небудь: "Бачиш – ось тут затор. Тут сюжет зупинився." (Олесь Донченко) Зауважимо, що українські словники фіксують усі три лексеми – "пробка", "корок", "затор", але не в усіх випадках вони можуть бути синонімами.

Тож наступного разу, коли ви стоятимете в "пробці", згадайте: насправді це – "затор". А "пробка" чи "корок" хай лишається там, де йому місце – у пляшці доброго вина чи соку. Мова – це наш щоденний вибір і варто вибирати говорити правильно.

