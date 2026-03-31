У якому значення та коли використовувати слова "корок" і "пробка", розповідаємо з посиланням на пояснення мовознавиці Ольги Багній.
Що таке пробка та де вона буває?
Ви точно чули і знаєте, що таке "пробка". Це слово ви чуєте ледь не щодня, але не завжди замислюємось, чи правильно, і чи у тих випадках ми його кажемо. А саме слово – багатозначне.
Слово "пробка" прийшло до нас із чужої мови, німецької – Propf – "корок" й закріпилося у побуті. Первісне значення: це предмет, яким затикають отвір – найчастіше у пляшці. Але крім нього маємо ще:
- Матеріал, який одержують із вторинної покривної тканини коркового дуба.
- Загальне найменування затичок різного призначення (для закупорювання бочок, пляшок і т. ін.).
- Те, що загороджує доступ, прохід куди-небудь, заважаючи дії, функціонуванню чогось.
- Один із видів електричних запобіжників.
- Перешкода, що заважає рухові транспорту.
А синонімом до слова "пробка" є інше – "корок", яке теж має кілька значень:
- У ботаніці – це зовнішній шар покривної тканини рослин, що міститься під корою.
- У побуті – це затичка для пляшки, трубки, посуду.
- У взутті – це підбор або каблук, часто обтягнутий шкірою.
Цікаво! Слово "корок" присутнє у багатьох мовах світу. Оскільки в праслов'янська мова має слово кора, а схоже латина – cortex. А з них інші мови утвори свої дуже схожі варіанти яким позначають і рослину, і виріб з неї – корок: німецька – Kork, чеська – korek, іспанська – corcho.
У побуті "корок" і "пробка" у кількох випадках вживаються як рівні: у пляшці – і пробка, і корок; як матеріал з кори – і пробка, і корок.
У переносному значенні: "пробка" та "корок" закріпилася у виразі – "пробка на дорозі".
Однак, якщо ж мова іде про ситуацію на дорогах у великих містах, то правильне слово – затор. Тобто ситуація, коли є скупчення людей, транспорту і таке інше, що створює перешкоду рухові. Українські мовознавці радять казати, що на дорозі – "затори".
Слова "корок" чи "пробка" можна вжити в цьому значенні, але воно тоді буде переносним. А це означає що його можна використовувати лише в усному або художньому мовленні. У новинах на радіо у документах бажано вживати – "дорожній затор" чи "затор на дорозі".
– наголосив мовознавець Олександр Авраменко.
- Нагромадження крижин на річці під час льодоходу: "Із небезпечних явищ спостерігалися виходи води на заплаву в басейні Дністра, а також декілька льодових заторів на ріках Закарпаття." (з газети).
- Утруднення, перешкода, затримка в чому-небудь: "Бачиш – ось тут затор. Тут сюжет зупинився." (Олесь Донченко)
Зауважимо, що українські словники фіксують усі три лексеми – "пробка", "корок", "затор", але не в усіх випадках вони можуть бути синонімами.
Тож наступного разу, коли ви стоятимете в "пробці", згадайте: насправді це – "затор". А "пробка" чи "корок" хай лишається там, де йому місце – у пляшці доброго вина чи соку. Мова – це наш щоденний вибір і варто вибирати говорити правильно.
