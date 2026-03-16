Подборку запрещенных и вытесненных слов приводит репетитор по украинскому языку Ирина Ваврик.

Смотрите также "Одни варьяты, не играй кина": тренд о галицком говоре "взорвал" сеть

Какие слова запретила советская власть?

В XX веке языковая политика советской власти системно меняла украинский язык. После короткого периода украинизации в 1920-х годах начался обратный процесс – приближения украинского к русскому. Особенно это стало заметно после правописной реформы 1933 года, когда было изъято или вытеснено немало исконно украинских слов и форм.

Лингвисты называют это явление русификационной нормализацией: вместо традиционных украинских слов в словари и официальные тексты вводили формы, ближе к русскому языку во всех сферах – науке, быту, переписке и других. Целью таких изменений было уменьшить различия между украинским и русским языками. Чем более похожими становились языки, тем легче было продвигать идею "единого советского народа" и постепенно вытеснять украинский из публичной жизни.

Вот несколько характерных примеров таких замен, когда исконные слова, вытеснили русскими кальками:

Аркуш – лист

Безнастанний – неперервний

Жмуток – пучок

Либонь – напевно, мабуть.

Обрус – скатертина.

Слова, которые заменили: смотрите видео

Во многих случаях исконные слова не были формально "запрещены", но их перестали печатать в словарях и учебниках, поэтому они постепенно вышли из употребления. Такие изменения создавали впечатление, будто украинский язык – лишь вариант русского с несколько иным произношением. Часть этих слов сохранилась в живой речи, но долго не считалась "нормативной".

Иногда замена не касалась всего слова, а только определенной буквы, как в словах греческого происхождения, буква "т" на "ф", или "в" на "у", и "я" на "а":

міт → міф

катедра → кафедра

авдієнція → аудієнція

павза → пауза

ієрархія → гієрархія

фіяско → фіаско.

Как меняли буквы: смотрите видео

Исконное употребление вернулось только с "Украинским правописанием" 2019 года. В Правописании разрешено двойную норму написания слов иноязычного происхождения с греческого θ (тета) – то есть возможно и "т", и "ф". Именно поэтому допустимы обе формы: "міт" і "миф", а также – эфир и этер, Афины и Атены.

После восстановления независимости Украины много исконных слов, которые "советы" запретили, возвращаются к активному употреблению, Часть из них снова появляется в медиа, научных текстах и даже в разговорной речи. А еще их активно популяризируют языковеды, филологи, блогеры, репетиторы по языку, поскольку такие задания можно встретить на НМТ.

Язык постоянно меняется, но история показывает: политическая власть может влиять на языковые нормы не меньше, чем естественное развитие общества.