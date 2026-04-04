В TikTok набирает популярность видео на канале репетитора по истории Ильи, который поделился списком ключевых дат для подготовки к УМТ-2026. Он отмечает: эти события следует знать обязательно, ведь они регулярно появляются в тестах.
Какие даты стоит запомнить?
Одной из важнейших дат является 1996 год – именно тогда была принята Конституция Украины. Это базовое событие современной истории, которая закрепила государственное устройство, права и свободы граждан.
Еще одна ключевая дата – 1863 год, когда был издан Валуевский циркуляр. Этот документ существенно ограничивал использование украинского языка, в частности в образовании и книгоиздании.
Также стоит помнить 1632 год – год создания Киево-Могилянского коллегиума. Это учебное заведение стало одним из важнейших образовательных центров Восточной Европы и сыграло значительную роль в развитии украинской культуры и науки.
Кроме этого, важной является дата 2008 год – вступление Украины во Всемирную торговую организацию. Это стало важным шагом для интеграции страны в мировую экономику.
Почему эти даты часто встречаются на НМТ?
Подобные даты охватывают различные исторические эпохи – от раннемодерного времени до современности. Именно поэтому составители тестов часто используют их, чтобы проверить общее понимание хронологии.
Кроме того, эти события имеют большое значение для формирования украинской государственности, культуры и экономики. Поэтому их знание поможет не только составить НМТ, но и лучше ориентироваться в истории Украины в целом.
В TikTok возникла дискуссия о правильности написания слова "мариво" или "марево", что вызывает путаницу в украинском правописании.
Новая редакция правописания была официально утверждена 1 марта, с целью унификации правил и уменьшения противоречивых случаев в языке.