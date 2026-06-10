Результаты НМТ – это оценки уровня учебных достижений участника НМТ по каждому из четырех учебных предметов. Об этом информирует Education.ua.

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Когда и где будут результаты НМТ?

Результаты НМТ определяют в рамках нескольких этапов. После завершения выполнения всех заданий на тестировании (обоих блоков) участник увидит на экране компьютера количество тестовых баллов за каждый предмет. Так можно узнать свои предварительные результаты.

После тестовые баллы можно самостоятельно перевести в шкалу 100 – 200 с помощью таблицы перевода баллов НМТ. Это позволит примерно оценить собственные шансы на поступление и посчитать свой конкурсный балл.

Окончательные результаты НМТ 2026 года появятся в персональных кабинетах участников во вкладке "Результаты". Именно эти баллы и будут официальными. Их автоматически передают в Единую государственную электронную базу по вопросам образования и используют при регистрации заявлений в вузы.

Поэтому результаты НМТ-2026 будут доступны в кабинете абитуриента, через который вы будете подавать в дальнейшем заявления на поступление в университеты.

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Когда обнародуют результаты НМТ 2026 года?

Официальные результаты УМТ 2026 станут известны:

до 3 июля – для участников основной сессии;

до 29 июля – для участников дополнительной сессии.

Оригинал документа с результатами НМТ может понадобиться абитуриентам, которые поступают в зарубежные учебные заведения.

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Что известно об изменениях в НМТ?