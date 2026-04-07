Об инциденте рассказал учитель географии Андрей Уткин, который работал инструктором на ВНО и отвечал за соблюдение дисциплины.

Смотрите также Эти даты точно будут на НМТ: репетитор назвал Топ-5 для истории

Как ученик придумал нестандартную схему для списывания?

В Киеве во время проведения внешнего независимого оценивания произошел показательный случай нарушения правил.

По словам учителя, во время тестирования один из школьников вел себя подозрительно и несколько раз просился выйти в туалет. В соответствии с правилами, педагог сопровождал его.

"Он попросился выйти. Иду с ним. Я себе стою, считаю пауков на потолке, а тот что-то копается, ну, думаю, мало ли. После еще зашел полицай с металлоискателем. Обнаружил в бачке телефон на клейкой ленте. Чей – понятно, но ведь за руку не поймали. В конце концов, аппарат изъяли и в сейф. Выходим с пареньком второй раз. Жалуется, что имеет "слабый пузырь". Ага, думаю, верю, я поверил. Слышу шуршит, сюда-туда. Потом такое громкое: "НУ, П***ЕЦ!". Выходит и обреченно плетется в класс", – пишет педагог.

После завершения экзамена ситуация получила логическое продолжение. На изъятый телефон поступил звонок, на который ответил председатель экзаменационной комиссии в присутствии полиции. Это фактически подтвердило причастность участника тестирования к нарушению.

В результате школьнику вернули телефон, однако его результаты внешнего независимого оценивания были аннулированы. Таким образом, он потерял возможность использовать этот результат для поступления и вынужден был сдавать экзамен повторно уже в следующем году.

НМТ-2026: все что нужно знать