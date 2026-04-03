Специальным сервисом регистрации на сайте Украинского центра оценивания качества образования воспользовались более 373 тысяч человек. Об этом информирует УЦОКО.
Смотрите также Завершается регистрация на НМТ-2026: кто не станет участником тестирования
Сколько человек зарегистрировались на НМТ в 2026 году?
Более 60% тех, кто регистрировался на тестирование, создали персональный кабинет участника НМТ с помощью Дии.
347 377 человек уже получили подтверждение успешной регистрации и могут сформировать сертификат НМТ 2026 года,
– отмечают в УЦОКО.
Там также советуют абитуриентам проверять персональные кабинеты, чтобы не пропустить важного сообщения. В частности, если нужно будет доработать данные для регистрации.
Более 6 тысяч человек получили сообщение о необходимости в доработке предоставленной ими информации и/или копий документов. Устранить ошибки и повторно отправить копии документов на проверку в региональный центр оценивания качества образования можно не позднее чем до 7 апреля,
– акцентировали в Центре.
До этого числа также можно изменить четвертый предмет на выбор, населенный пункт прохождения тестирования или язык задач НМТ. Также добавить или изменить информацию о необходимости в создании особых (специальных) условий в ТЭЦ.
Когда участники узнают дату тестирования?
Каждый участник НМТ получит приглашение для участия в основной сессии в своем персональном кабинете, отмечает Osvita.ua. Приглашение будет содержать информацию о дате, месте и времени проведения тестирования.
Приглашение на основную сессию поступит участнику не позднее чем за 10 дней до начала основной сессии, которая стартует 20 мая.
Дату и место экзаменов участники НМТ узнают не позднее 10 мая,
– указано в сообщении.
Участники дополнительной сессии смогут узнать о дате и месте своего экзамена не позднее чем за 3 дня до начала дополнительной сессии, то есть до 14 июля.
Интересно! Руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала, что дата регистрации на тестирование не связана с датой сдачи экзамена.
Как будет происходить тестирование в этом году?
Основная сессия НМТ продлится с 20 мая по 25 июня. Дополнительная – с 17 по 24 июля.
Проверять знания участников тестирования будут по 4 предметам. Обязательно участники будут сдавать украинский язык, математику, историю Украины и один предмет на выбор из такого перечня: иностранный язык, биология, география, физика, химия или украинская литература.
Мультитест будет проходить в течение одного дня в рамках двух этапов.
На тестировании планируют использовать видеонаблюдение и металлоискатели.