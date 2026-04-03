Специальным сервисом регистрации на сайте Украинского центра оценивания качества образования воспользовались более 373 тысяч человек. Об этом информирует УЦОКО.

Сколько человек зарегистрировались на НМТ в 2026 году?

Более 60% тех, кто регистрировался на тестирование, создали персональный кабинет участника НМТ с помощью Дии.

347 377 человек уже получили подтверждение успешной регистрации и могут сформировать сертификат НМТ 2026 года,

– отмечают в УЦОКО.

Там также советуют абитуриентам проверять персональные кабинеты, чтобы не пропустить важного сообщения. В частности, если нужно будет доработать данные для регистрации.

Более 6 тысяч человек получили сообщение о необходимости в доработке предоставленной ими информации и/или копий документов. Устранить ошибки и повторно отправить копии документов на проверку в региональный центр оценивания качества образования можно не позднее чем до 7 апреля,

– акцентировали в Центре.

До этого числа также можно изменить четвертый предмет на выбор, населенный пункт прохождения тестирования или язык задач НМТ. Также добавить или изменить информацию о необходимости в создании особых (специальных) условий в ТЭЦ.

Когда участники узнают дату тестирования?

Каждый участник НМТ получит приглашение для участия в основной сессии в своем персональном кабинете, отмечает Osvita.ua. Приглашение будет содержать информацию о дате, месте и времени проведения тестирования.

Приглашение на основную сессию поступит участнику не позднее чем за 10 дней до начала основной сессии, которая стартует 20 мая.

Дату и место экзаменов участники НМТ узнают не позднее 10 мая,

– указано в сообщении.

Участники дополнительной сессии смогут узнать о дате и месте своего экзамена не позднее чем за 3 дня до начала дополнительной сессии, то есть до 14 июля.

Интересно! Руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала, что дата регистрации на тестирование не связана с датой сдачи экзамена.

