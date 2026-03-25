Так, чиновник подчеркнул, что информация о том, что УМТ является сложным – это враждебная ИПСО. Об этом глава МОН заявил на пресс-конференции передает "Интерфакс-Украина".
Смотрите также Мотивационные письма не нужны: основные новации этой вступительной кампании
Сложный ли НМТ?
Лисовой говорит, что информацию о сложном тесте целенаправленно разгоняют из неукраинских центров. Зато НМТ на самом деле вполне можно сдать.
Когда формируются задачи, уровень сложности учитывает те обстоятельства, в которых находятся дети,
– заявил министр.
И напомнил, как в прошлом году создавали "искусственную панику" о том, что невозможно сдать тестирование по математике и английскому. Тогда "целью ИПСО", уточнил он, было подтолкнуть молодежь к выезду за границу.
Министр также рассказал, что на самом деле факты демонстрируют, что в прошлом году и математику участники НМТ сдали лучше, чем в 2024 году. Средний балл по английскому языку тоже оказался лучше.
УЦОКО работает с учетом всех обстоятельств. Учитывают обстоятельства каждого года, и тест НМТ не является чрезвычайно сложным, чтобы его не сдать,
– говорит чиновник.
Он также добавил, что школы уже работают над наверстыванием зимних образовательных потерь. В частности, перенесли подготовку учеников на другой период или увеличили количество часов, где это нужно.
К слову, по состоянию на 23 марта 251 245 человек уже получили сообщение об успешной регистрации и возможность сформировать сертификат НМТ 2026 года, сообщает Украинский центр оценивания качества образования.
Интересно! Руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала, что дата регистрации на тестирование не связана с датой сдачи экзамена.
Как будет происходить тестирование?
- 5 марта началась регистрация на НМТ-2026. Продлится до 2 апреля.
- Основная сессия НМТ в 2026 году будет с 20 мая по 25 июня. Дополнительная – с 17 по 24 июля.
- На мультитесте будет 4 предмета. Обязательно участники будут сдавать украинский язык, математику, историю Украины и один предмет на выбор из такого перечня: иностранный язык, биология, география, физика, химия или украинская литература.
- Тестирование будет проходить в течение одного дня в рамках двух этапов.
- На НМТ планируют использовать видеонаблюдение и металлоискатели.
- в 2026 году для регистрации на НМТ от школьников, которые заканчивают школу в этом году, также потребуют справку из учебного заведения.
- УЦОКО недавно обнародовал демонстрационные варианты тестов по всем предметам.