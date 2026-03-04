в 2026 году для регистрации на НМТ от школьников, которые заканчивают школу в этом году, также потребуют справку из учебного заведения. Детали рассказали в Украинском центре оценивания качества образования.

Какие документы нужны для регистрации на НМТ-2026?

Будущие участники НМТ должны иметь электронные фото- или сканкопии, паспорт, идентификационный код и вышеупомянутую справку с информацией об образовании.

Также позаботиться о копии справки с места учебы, которая подтверждает завершение школы. Для документа есть образец: на нем должен быть штамп школы и подпись директора. Без справки стать участником НМТ невозможно.

В справке должно быть указано: "Он (она) в 2026 году завершает получение полного общего среднего образования в (название учебного заведения)",

– отмечают в УЦОКО.

Справки с другими фразами или без подписи главы школы не будут принимать. Также должны быть указаны номер, дата ее выдачи.

Если будущий участник НМТ находится за рубежом, он должен загрузить нотариально заверенный перевод справки с места учебы.

Выпускники школ прошлых лет для регистрации должны предоставить документ о:

полном общем среднем образовании;

образовательно-квалификационном уровне младшего специалиста;

полученной степени в колледже;

полученной степени в вузе.

При регистрации можно добавить выписку из Реестра документов об образовании ЕГЭБО как альтернативу. Поступающие, которые закончили школу за рубежом, должны предоставить копию такого документа. Если он на иностранном языке – добавить нотариально заверенный перевод.

Если участник регистрирует кабинет с помощью Дии, добавлять документы о личности и среднем образовании не надо. Они загрузятся автоматически.

УЦОКО советует сохранить документы в электронном виде.

Интересно! В 2025 году на НМТ зарегистрировались более 317 тысяч участников. Из них четверть (25,4%) составляли выпускники школ прошлых лет.

Как будет происходить НМТ-2026?