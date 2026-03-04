2026 року для реєстрації на НМТ від школярів, які закінчують школу цьогоріч, також вимагатимуть довідку із закладу освіти. Деталі розповіли в Українському центрі оцінювання якості освіти.
Які документи треба для реєстрації на НМТ-2026?
Майбутні учасники НМТ повинні мати електронні фото- або сканкопії, паспорт, ідентифікаційний код і вищезгадану довідку з інформацією про освіту.
Також подбати про копію довідки з місця навчання, яка підтверджує завершення школи. Для документа є зразок: на ньому має бути штамп школи та підпис директора. Без довідки стати учасником НМТ неможливо.
У довідці має бути зазначено: "Він (вона) у 2026 році завершує здобуття повної загальної середньої освіти в (назва закладу освіти)",
– наголошують в УЦОЯО.
Довідки з іншими фразами чи без підпису очільника школи не прийматимуть. Також мають бути вказані номер, дата її видавання.
Якщо майбутній учасник НМТ перебуває за кордоном, він повинен завантажити нотаріально засвідчений переклад довідки з місця навчання.
До слова Український центр оцінювання якості освіти уточнив список усіх країн, з якими вже вдалося домовитися про проведення НМТ. Зараз таких 31.
Випускники шкіл минулих років для реєстрації повинні надати документ про:
повну загальну середню освіту;
освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста;
здобутий ступінь у коледжі;
здобутий ступінь у виші.
Під час реєстрації можна додати виписку з Реєстру документів про освіту ЄДЕБО як альтернативу. Вступники, які закінчили школу за кордоном, мають надати копію такого документа. Якщо він іноземною мовою – додати нотаріально засвідчений переклад.
Якщо учасник реєструє кабінет за допомогою Дії, додавати документи про особу та середню освіту не треба. Вони завантажаться автоматично.
УЦОЯО радить зберегти документи в електронному вигляді.
Цікаво! У 2025 році на НМТ зареєструвалися понад 317 тисяч учасників. З них чверть (25,4%) складали випускники шкіл минулих років.
Як відбуватиметься НМТ-2026?
2026 року учасники НМТ складатимуть 4 предмети. Обов'язково українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір з такого переліку: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.
Основна сесія буде з 20 травня до 25 червня. Додаткова – з 17 до 24 липня.
Тестування буде протягом одного дня у межах двох етапів.
Під час першого етапу, який триватиме 120 хвилин, потрібно буде виконати завдання з української мови та математики, а під час другого, теж тривалістю 120 хвилин, – з історії України та навчального предмета на вибір, вказаного під час реєстрації для участі в НМТ. Між етапами буде 20-хвилинна перерва.
Принципових системних змін у тести НМТ у 2026 році не вноситимуть.