2026 року для реєстрації на НМТ від школярів, які закінчують школу цьогоріч, також вимагатимуть довідку із закладу освіти. Деталі розповіли в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Дивіться також Цим вступникам можуть відмовити у реєстрації на НМТ-2026

Які документи треба для реєстрації на НМТ-2026?

Майбутні учасники НМТ повинні мати електронні фото- або сканкопії, паспорт, ідентифікаційний код і вищезгадану довідку з інформацією про освіту.

Також подбати про копію довідки з місця навчання, яка підтверджує завершення школи. Для документа є зразок: на ньому має бути штамп школи та підпис директора. Без довідки стати учасником НМТ неможливо.

У довідці має бути зазначено: "Він (вона) у 2026 році завершує здобуття повної загальної середньої освіти в (назва закладу освіти)",

– наголошують в УЦОЯО.

Довідки з іншими фразами чи без підпису очільника школи не прийматимуть. Також мають бути вказані номер, дата її видавання.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Якщо майбутній учасник НМТ перебуває за кордоном, він повинен завантажити нотаріально засвідчений переклад довідки з місця навчання.

До слова Український центр оцінювання якості освіти уточнив список усіх країн, з якими вже вдалося домовитися про проведення НМТ. Зараз таких 31.

Випускники шкіл минулих років для реєстрації повинні надати документ про:

повну загальну середню освіту;

освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста;

здобутий ступінь у коледжі;

здобутий ступінь у виші.

Під час реєстрації можна додати виписку з Реєстру документів про освіту ЄДЕБО як альтернативу. Вступники, які закінчили школу за кордоном, мають надати копію такого документа. Якщо він іноземною мовою – додати нотаріально засвідчений переклад.

Якщо учасник реєструє кабінет за допомогою Дії, додавати документи про особу та середню освіту не треба. Вони завантажаться автоматично.

УЦОЯО радить зберегти документи в електронному вигляді.

Цікаво! У 2025 році на НМТ зареєструвалися понад 317 тисяч учасників. З них чверть (25,4%) складали випускники шкіл минулих років.

Як відбуватиметься НМТ-2026?