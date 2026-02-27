Окремим випускникам можуть відмовити у реєстрації. Про це повідомляє "Вступ-інфо" у телеграмі.

Кому можуть відмовити у реєстрації на НМТ?

Відмову вступник може отримати, якщо під час створення персонального кабінету він:

️ вказав неправдиву інформацію;

️ не завантажив усі необхідні документи;

️ подав копії документів, що не відповідають вимогам законодавства.

Цікаво! Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла "Освіторії", що цьогоріч незначні зміни відбулися у тестах з фізики та хімії. З фізики – додали 2 завдання з вибором однієї правильної відповіді.

Також відмовити у реєстрації на тестування можуть у тому разі, якщо немає змоги забезпечити особливі (спеціальні) умови, зазначені в медичному висновку.

Офіційна відмова у такому разі дає можливість вступнику з особливими освітніми потребами складати вступний іспит безпосередньо в закладі освіти, куди він планує вступати,

– зазначили у повідомленні.

Як відбуватиметься реєстрація на мультитест?

Реєстрація на НМТ відбуватиметься онлайн на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Персональний кабінет можна створити автоматично через Дію або шляхом заповнення форми в реєстраційному сервісі.

Передбачили два періоди реєстрації – основний та додатковий.

Основний триватиме з 5 березня до 2 квітня включно. Додатковий – протягом 11 – 16 травня.

Запрошення на тестування розмістять у персональних кабінетах

Як відбуватиметься НМТ-2026?