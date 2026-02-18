Про це інформує Osvita.ua. Однак таку можливість мають лише ті, хто вступає на контракт.

Хто може здобути другу вищу освіту без НМТ?

Якщо ж вступник хоче здобути другу вищу освіту, раніше вчився на контракті, а тепер хоче вступати на бюджет, то НМТ складати потрібно.

Якщо такий вступник має результати НМТ за 2023, 2024 або 2025 рік, їх можна використати для вступу на другу вищу освіту цьогоріч.

Для вступу на контракт абітурієнт, що вже має або здобуває вищу освіту, має пройти співбесіду з предметів НМТ у виші. Вона перевіряє здатність абітурієнта опанувати освітню програму певного рівня та оцінити його загальний рівень знань у певній освітній галузі.

Дізнатись про особливості вступу можна на сайті обраного вишу або уточнити ці питання в приймальній комісії.

Натомість здобувати другу вищу освіту можуть ті, що вже має диплом бакалавра, спеціаліста або магістра. Також студенти, які на момент вступу навчаються у виші не менше ніж один рік і вчасно виконують у повному обсязі свій індивідуальний навчальний план.

Зазначимо, що навесні у Верховній Раді планують погодити законопроєкт про грантове фінансування для студентів-контрактників вишів. Про це повідомив очільник Освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак у телеграмі.

Скільки осіб торік стали студентами?